Continua a stupire il Red Bull Lipsia in Champions League. Nel ritorno degli Ottavi di finale i tedeschi stendono il Tottenham per 3-0, dopo la vittoria dell’andata per 1-0, e vanno ai Quarti di finale. Tutto sorprendentemente facile per la squadra di Nagelsmann che vola con la doppietta di Sabitzer e la rete di Forsberg. Finisce dunque agli Ottavi di finale il cammino in Champions per i finalisti della scorsa edizione