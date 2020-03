CENTROCAMPO – Demme torna in gruppo, personalizzato per Elmas

Il Napoli ieri pomeriggio ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di Champions League di mercoledì 18 Marzo al Camp Nou contro il Barcellona. Mister Gennaro Gattuso ha ritrovato subito in gruppo Diego Demme, secondo il CdS, nulla di serio l’infortunio di venerdì scorso per l’ex capitano del Lipsia. Invece ha svolto lavoro personalizzato Elmas, per cercare di recuperare a livello fisico dalle fatiche precedenti.

La Redazione