CALCIO FEMMINILE – Terza sconfitta di fila per l’Italia Under 19

Dopo le due sconfitte contro la Norvegia e l’Islanda per 5-1 e 7-1, ieri mattina è arrivata la terza sconfitta per l’Italia Under 19 contro la Svizzera al Torneo La Manga. Per le azzurre non basta la rete della calciatrice del Sassuolo Tommaselli, sfiorando anche il pari con Serena Lenda e Ludovica Silvioni, prima di subire la rete del 3-1. “La situazione non era facile – il commento del tecnico Enrico Sbardella – le ragazze venivano da una decina di giorni di inattività con le proprie società e sono partite per la Spagna senza avere allenamenti nelle gambe. Più che il profilo tecnico-tattico, sulle prestazioni ha inciso lo stato di apprensione per quello che sta accadendo in Italia”.

La Redazione