Calcio femminile – L’Italdonne domani gioca in Portogallo l’Algarve Cup contro la Germania

Mentre il calcio s’interroga sulla necessità di dire “basta”, di fermare i campionati, c’è un’Italia che gioca, sorride e vince fuori dai confini nazionali. È quella guidata da Milena Bertolini che domani sera, allo stadio Da Bela Vista di Parchal, disputerà la finale della prestigiosa “Algarve Cup” contro la Germania. Il grande classico, finalmente, avrà una sua declinazione anche al femminile. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 19.45 (ora italiana). L’Italia ha superato le padrone di casa del Portogallo ai quarti per 1-2, poi in semifinale ha avuto la meglio con un netto 3-0 sulla Nuova Zelanda, mentre le tedesche hanno eliminato la Svezia (1-0) e la Norvegia (4-0) senza mai subire gol. «Abbiamo deciso di partecipare accettando un invito dopo 12 anni con l’obiettivo di crescere e confrontarci con le nazionali forti per poter alzare l’asticella – ha dichiarato la ct – affronteremo una delle nazionali più forti, ma con questo spirito e questa convinzione possiamo mettere in difficoltà chiunque». La centrocampista della Roma Manuela Giugliano, unica indisponibile nei primi due match, ha recuperato dal trauma contusivo alla caviglia e scenderà in campo dal 1’. Dopo l’exploit estivo ai Mondiali in Francia, questa finale può consacrare le azzurre nell’elite internazionale.

La Redazione