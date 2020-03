Barcellona-Napoli, senza pubblico. Manca solo l’ufficialità

Questa mattina alle ore 9,00 il Ministro della salute spagnolo Illa ha indetto una riunione per decidere sulla partita di Champions League tra il Barcellona e il Napoli del 18 Marzo. Tutto lascerà presagire che la partita si giocherà a porte chiuse, per la situazione Coronavirus che sta coinvolgendo non solo l’Italia ma anche l’Europa. Ad oggi sono certe le partite senza pubblico Valencia-Atalanta, Juventus-Lione, Inter-Getafe e da ieri sera Siviglia-Roma. Farà un certo effetto vedere il Camp Nou con quasi 100 mila spettatori deserto, però in piena emergenza ci si adegua. Ecco il pensiero del Segretario dello sport della Catalunya Gerard Figueres: “Se ci atteniamo ai criteri medici e ai protocolli connessi agli atteggiamenti più prudenti, tenendo presente che l’Italia è un paese a rischio, sarebbe opportuno giocare a porte chiuse”.

La Redazione