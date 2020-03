ATTACCO – Differenziato per Insigne per recuperare gli sforzi fisici

La seduta di ieri pomeriggio a Castel Volturno, è servita a Gennaro Gattuso per testare la condizione fisica dei suoi calciatori, in vista della sfida di mercoledì 18 Marzo di Champions League contro il Barcellona. Come riporta il Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne ha svolto lavoro personalizzato, nulla di serio, per recuperare gli sforzi dell’allenamento di venerdì con la partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato anche per Llorente, lo spagnolo vuole smaltire lo stato influenzale delle scorse settimane.

La Redazione