ALGARVE CUP – M. Bertolini: “La Germania? Dovremo affrontarla con coraggio”

Domani alle ore 19,45 si giocherà la finale dell’Algarve Cup, tra l’Italia e la Germania, la sede è in Portogallo. Le azzurre dovranno fare a meno ancora dell’infortunata Manuela Giugliano ed affronteranno una delle nazionali più forti al mondo. A causa dell’emergenza Coronavirus la sfida si giocherà a porte chiuse. L’obiettivo per l’Italia è di continuare a stupire. “Siamo onorate di essere arrivate fin qui e di poterci misurare con una squadra così forte – ha sottolineato Milena Bertolini alla vigilia del match – le ragazze dovranno scendere in campo con aggressività e con il giusto atteggiamento, aiutandosi a vicenda ed esprimendo tutte le loro qualità tecniche”. Per riuscirci, la Ct potrà fare affidamento su tutte le calciatrici convocate, compresa Manuela Giugliano, tornata in gruppo dopo la contusione alla caviglia che l’ha costretta a saltare i primi due match del torneo. Prima della riunione tecnica e dell’allenamento di rifinitura, Bertolini insieme al suo staff ha voluto lanciare un messaggio di sostegno all’Italia: “Stiamo vivendo con apprensione quello che sta succedendo nel nostro Paese. È importante seguire le indicazioni del governo e degli esperti: sono sicura che tutti insieme riusciremo a uscire da questa difficile situazione”.

La Redazione