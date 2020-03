A Barcellona DeLa e Mendes parleranno anche di Ghoulam

Sul tavolo, a Barcellona, non si parlerà solo di Gattuso, ma anche di Ghoulam: il Napoli sa di aver ritrovato un calciatore importante, l’infortunio è alle spalle e c’era un piano per rivederlo presto in campo. Piano che slitterà. Ma è chiaro che Ghoulam sarà l’altro tema sul tavolo dell’incontro con Mendes. I rapporti con il potente agente portoghese sono straordinari e una intesa si troverà di comune accordo. Il laterale algerino si augura in questo finale di stagione di trovare più spazio, come riporta il Mattino, era pronto per la gara contro l’Hellas Verona, ma la sosta forzata in campionato, rimanderà il suo rientro più in avanti.

La Redazione