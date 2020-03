UFFICIALE – Aggiornamenti su Maksimovic. Buone notizie per K2

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista del match di venerdì 13 Marzo alle ore 18,30 contro l’Hellas Verona, a meno di clamorosi cambi dagli organi competenti. Si è iniziato con la fase di attivazione, a seguire possesso palla e lavoro con le sagome, infine partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Elmas, Llorente, Insigne e Malcuit. Svolta seduta intera in gruppo per Koulibaly, diviso tra campo e personalizzato invece Meret. Per quanto concerne Nikola Maksimovic gli esami strumentali hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.

La Redazione