Tommasi: “Fermandoci i recuperi delle giornate dipenderanno dagli Europei”

E’ possibile recuperare tra maggio e giugno le giornate sospese?

Dipende dal destino dell’Europeo itinerante, in programma dal 12 giugno al 12 luglio con inaugurazione a Roma. La manifestazione, secondo fonti della Federcalcio italiana, in questo momento è a rischio rinvio.



Perché altre leghe europee non hanno preso in considerazione provvedimenti di sospensione delle gare o chiusura degli stadi, nonostante il diffondersi del Coronavirus? “ In realtà la Grecia ha annunciato porte chiuse in tutti gli eventi professionistici per due settimane. In Francia, Germania, Inghilterra e Spagna il pericolo non è ancora avvertito imminente come in Italia, probabilmente a torto”.