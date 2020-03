Nel corso di Campania Sport, in diretta su Canale 21, è intervenuto il Prof. Giulio Tarro, virologo di fama mondiale noto per il suo importantissimo contributo nel corso dell’epidemia di colera che colpì Napoli nel 1973. Ora l’Italia, anzi, il mondo è in emergenza, il Coronavirus entra di conseguenza, anche nel mondo dello sport. Come comportarsi, il calcio, passione dei popoli, può andare avanti?

https://www.youtube.com/watch?v=iCPhhNh2stM&feature=youtu.be