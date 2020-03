Serie B: Al Bentegodi Djordjevic e Meggiorini affondano il Cosenza

Lunedì 9 marzo ore 21:00

Chievo-Cosenza 2-0 Djordjevic (CH) 32′, Meggiorini (CH) 91′

CHIEVO (4-3-2-1): Semper, Dickmann, Cesar, Leverbe, Renzetti, Segre (Karamoko 93′), Esposito, Obi (Di Noia 77′), Vignato, Giaccherini, Djordjevic (Meggiorini 73′). A disposizione: Nardi, Vaisanen, Cotali, Frey, Rigione, Ivan, Di Noia, Morsay, Karamoko, Zuelli, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Aglietti.

COSENZA (3-5-2): Perina, Idda, Schiavi (Anibal 57′), Legittimo, Casasola (Pierini 82′), Broh, Sciaudone, Carretta, Lazaar, Riviere (Baez 46′), Machach. A disposizione: Saracco, Quintiero, Bittante, Corsi, Anibal, Pierini, Bahlouli, Prezioso, Baez. Allenatore: Pillon.

Arbitro: Baroni.

Ammoniti: Riviere (CO) 39′, Vignato (CH) 48′, Semper (CH) 77′, Cesar (CH) 82′, Anibal (CO) 84′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 10′ col missile dai 30 metri di Machach a lato di poco, al 27′ Giaccherini entra in area e crossa per Djordjevic che di prima intenzione calcia centrando Casasola in ripiegamento difensivo. Passano 5 minuti e i clivensi sbloccano il punteggio con un bellissimo sinistro a giro di Djordjevic dal limite dell’area che si insacca nell’angolino, nel finale di tempo non arriva la reazione dei Lupi così al duplice fischio si va a riposo con i veneti in vantaggio.

Secondo tempo. Nella ripresa Segre cerca il raddoppio clivense con un tocco ravvicinato neutralizzato prima da Perina in tuffo e poi dall’intervento sulla linea di porta di Idda in scivolata, al 62′ Giaccherini controlla la sfera in area e calcia sfiorando il palo a portiere battuto. Il Cosenza non riesce a reagire e nel finale arriva il bis veronese con Meggiorini che supera Perina in uscita e deposita in rete la sfera per il definitivo 2-0 che chiude la contesa.

Classifica provvisoria

Benevento 69-Crotone 49-Frosinone 47-Pordenone 45-Spezia 44-Cittadella 43-Salernitana 42-Chievo 41-Empoli 40-Entella 38-Pisa 36-Perugia 36-Juve Stabia 36-Pescara 35-Ascoli 32*-Venezia 32-Cremonese 30*-Trapani 25-Cosenza 24-Livorno 18

*Una gara da recuperare