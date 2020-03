Serie A/ Sassuolo-Brescia 3-0:Vittoria netta per il Sassuolo in casa!

Dopo un primo tempo poco emozionante, il secondo tempo si apre con una doppia chance prima con un colpo di testa di Ferrari, che si stampa sulla traversa, poi con una punizione di Locatelli deviata molto bene da Joronen. AL minuto 60′, il Sassuolo raddoppia, così come Caputo, che dopo aver ricevuto una grande palla da Bourabia, sfodera un sinistro che spacca la traversa e il pallone si insacca. Doppia chance Sassuolo al 67′, prima con Caputo, che a tu per tu con Joronen si fa ipnotizzare e poi sulla respinta, tiro a giro di Locatelli di poco a lato. Al 69esimo, il Sassuolo vicino al 3-0 con Boga che dopo uno slalom colpisce il palo.Al 72esimo, Romagna esce molto dolorante ed entra Marlon al suo posto. Al 74esimo, il Sassuolo triplica, con Boga che dal limite dell’area di rigore, calcia e segna. Al 78esimo, Boga segna ma l’arbitro annulla il goal per fuorigioco. Dopo 3 minuti di recupero termina il match! Grande vittoria per il Sassuolo che conquista 3 punti con vista Europa, mentre il Brescia, sprofonda ancora in classifica e guarda da vicino la Serie B. Tutto ciò sperando che la Serie A vada avanti!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan ( 54′ Muldur ) , Romagna ( 72′ Romagna ) , G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi ( 31′ Defrel ), Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papelli, Chancellor, Martella; Bisoli ( 66′ Skrabb ) , Dessena, Bjarnason; Zmrhal, Ayé ( 57′ Torregrossa ) ; Balotelli ( 76′ Donnarumma ). All. Diego Lopez

Ammonizioni: 30′ Bisoli (B), 31′ Romagna (S), 36′ Rogèrio (S), 55′ Locatelli (S), 60′ Balotelli (B), 83′ Sabelli (B)

Marcatori: 45′ Caputo (S), 60′ Caputo (S), 74′ Boga (S)