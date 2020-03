Serie A/ Sassuolo-Brescia 1-0 (1T): Caputo in extremis sblocca la gara!

Questa sera va in scena il match di recupero della 26esima giornata di Serie A, tra Sassuolo e Brescia, ecco il commento:

Nei primi minuti 30 minuti abbimo pura noia in campo, tanto che l’unica cosa da segnalare è l’infortunio di Berardi, sostituito da Defrel. A 10 minuti dalla fine, primi lampi del match con una doppia chance per Balotelli, prima con un tiro terminato di poco a lato dopo la deviazione di Consigli e poi con un tiro ravvuicinato che trova ancora Consigli. Al 40esimo, Zmrhal di testa mette in difficoltà Consigli che devìa. Al 45esimo, vantaggio Sassuolo con Caputo, servito brillantemente da Defrel, che insacca a tu per tu con Joronen. Dopo un minuto di recupero termina il match!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi ( 31′ Defrel ), Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papelli, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal, Ayé; Balotelli. All. Diego Lopez

Ammonizioni: 30′ Bisoli (B), 31′ Romagna (S), 36′ Rogèrio (S),

Marcatori: 45′ Caputo (S)