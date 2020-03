Papu Gomez verso i giornalisti spagnoli di Valencia: “pagliacci”!

Caso spiacevole avvenuto agli uomini di Gasperini, precisament al Papu Gomez che atterrato a Valencia è stato assalito dai giornalisti spagnoli che, non rispettavano il metro di distanza per via del coronavirus: “Non potete fare un’intervista ora – dice il capitano dell’Atalanta, impegnata domani in Champions League, in un video pubblicato dai media spagnoli -. Ma cosa state facendo?”. E all’insistenza di chi lo rincorre con la telecamera, dice amaramente: “pagliacci”.