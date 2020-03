Maksimovic e K2, giorni decisivi in vista di Verona

In attesa di capire se il campionato andrà avanti oppure si fermerà a causa dell’emergenza Coronavirus, il Napoli da oggi riprenderà gli allenamenti in vista della sfida di venerdì contro l’Hellas Verona. Mister Gennaro Gattuso si augura di avere buone notizie dall’infermeria, in modo particolare dalla difesa. Secondo il Corriere dello Sport, in vista della sfida contro gli scaligeri, è in forte dubbio Nikola Maksimovic, risentimento muscolare per il difensore serbo. Buone notizie per Koulibaly che vorrebbe esserci già venerdì sera, ma verosimilmente per Barcellona. In caso di loro assenza al Bentegodi, prima per evenienza Di Lorenzo e Luperto. Parola alla difesa per decidere il partner di Manolas.

La Redazione