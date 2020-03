Jovic-Napoli, le parti si piacciono. Ora la palla passa ai club

Che il croato Luka Jovic sia un pallino di Giuntoli si sapeva da un anno a questa parte, poi il Real Madrid è arrivato prima spendendo 65 milioni dall’Eintracht Francoforte. La stagione al momento del connazionale di Modric però non è delle più positive, spesso in panchina, quasi mai titolare, quindi non è entrato nelle grazie tattiche di Zidane. Jovic vorrebbe provare nuove esperienze in un campionato completamente diverso dalla Liga spagnola e la piazza partenopea non dispiace affatto. Adesso i due club dovranno capire se è una trattativa che si può sviluppare, oppure no, però è chiaro, come riporta il CdS, il primo passo lo ha fatto il calciatore croato verso la società di De Laurentiis.

La Redazione