Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “La sosta può essere utile al Napoli Under 17”

Domenica scorsa per il Napoli Under 17 di mister Massimo Carnevale è arrivata l’inaspettata sconfitta interna contro il Lecce fanalino di coda. Un match forse preso alla leggera dagli azzurrini, troppe occasioni sprecate da Umile e compagni e i salentini che hanno mostrato il giusto cinismo nell’unica azione offensiva in terra campana. La sconfitta non pregiudica la stagione dei partenopei, dove hanno in linea di massima dimostrato il loro valore di squadra, bene in difesa e precisi in linea di massima in attacco. La sosta forza a causa del Coronavirus per le prossime settimane, potrebbe a livello fisico al Napoli 2003 quel tono muscolare e la giusta determinazione per conservare il secondo posto e potersela giocare poi eventualmente alla final-four. Gli azzurrini hanno dimostrato di essere una compagine solida e sapersi riprendere dopo risultati non brillanti, come dopo aver perso di misura contro la Roma nel girone d’andata.

Alessandro Sacco