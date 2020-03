Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 16 alla ricerca della continuità”

Domenica scorsa sconfitta subita in rimonta contro il Benevento, in un secondo tempo dove il Napoli 2004 è calato sul piano mentale, però nonostante ciò conserva il secondo posto. L’ultimo periodo la squadra partenopea ha alternato prestazioni positive, ad altre dove non sempre ha tenuto alta la tensione. Esempio anche il primo tempo contro la Roma prima in classifica, dove i giallorossi hanno imposto la loro forza tecnica. La sosta forzata a causa del Coronavirus per le prossime due settimane, potrebbe servire al Napoli Under 16 di ritrovare quella brillantezza, in vista di un finale di stagione, dove vorrà conservare la seconda piazza. Un traguardo che consentirebbe di evitare gli spareggi play-off e qualificarsi per i quarti di finale dello scudetto. La rosa azzurra ha dimostrato comunque di potersela giocare alla pari contro le dirette concorrenti, quando è in partita, esprime anche un calcio piacevole, grazie al lavoro degli esterni e la fase conclusiva. Ora pausa e poi il rush finale.

Alessandro Sacco