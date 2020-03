Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 15 ricarica le batterie”

Campionato fermo quello della categoria 2005, a causa del Coronavirus, che sta contagiando l’Italia e quindi di conseguenza anche le attività sportive. Il Napoli di mister Gennaro Sorano nel turno scorso di campionato, ha vinto di misura a Benevento, riconquistando il primo posto in classifica. Un successo di carattere, dove la fase difensiva ha concesso poco ai padroni di casa e alla distanza meritando il successo in trasferta. Il campionato dei partenopei fino a questo momento è stato positivo, una sola sconfitta, tra l’altro di misura contro il Frosinone, per il resto anche pareggi, ma dettati in alcuni casi dall’inesperienza della giovane età. Il Napoli Under 15 ha dimostrato ad inizio di stagione di essere una compagine forte sul piano del gioco, poi ha dimostrato in certi casi come con la Roma, anche una forte solidità e poi in determinati casi il cinismo. Tutti fattori che stanno portando la squadra a giocarsela anche con squadre anche più attrezzate. Ora questa sosta forzata, servirà a ricaricare le batterie, fino al 15 Marzo campionati fermi, perciò ritrovarsi al momento giusto per lo sprint finale in attesa di sapere nuove disposizioni dagli organi competenti.

Alessandro Sacco