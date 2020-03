Hysaj con Gattuso ha fatto 9 su 13. Simbolo emblema riscossa azzurra

Con la gestione Gattuso Hysaj è diventato un po’ l’emblema della riscossa azzurra. Ora Ringhio è suo sponsor. Messo da parte come un reietto da questa estate, estromesso dai titolari da Ancelotti che pure nelle poche volte in cui gli ha consentito di giocare lo ha schierato terzino sinistro e mai nella sua posizione prediletta. Poi, è arrivato Ringhio e ha riscoperto il valore e l’utilità di questo albanese per cui il Napoli, appena due estati fa, disse di no all’offerta del Chelsea di 40 milioni di euro. Eccolo, Hysaj alzare la mano e gridare “presente”. Nonostante il trattamento dei primi mesi della stagione, quel sentirsi ai margini del progetto. Gattuso crede in lui e ha puntato sull’albanese, senza esitazione. Prima come terzino destro, poi a sinistra per dare il tempo a Mario Rui di tirare il fiato. Certo è che in 13 partite, per 9 volte Hysaj è stato titolare nel Napoli di Gattuso. Con Ancelotti, in questa stagione, era accaduto appena 3 volte. Un cambio netto di posizione e di importanza, non c’è che dire. Fonte: Il Mattino