Gattuso diventa il main sponsor di Hysaj, la firma a breve

Ovvio che cambia in questa ottica anche lo scenario del futuro di Hysaj: vale la pena provare a tenerlo come sta facendo adesso il ds Giuntoli con il sostegno di Gattuso? La risposta è sì, perché difficile trovare in questo momento un terzino da 20-25 milioni (è questo il suo valore sul mercato) della sua concretezza. Ma col contratto in scadenza nel 2021, è necessario sedersi al tavolo con il suo agente, Giuffredi, è trovare un’intesa. Si lavora, in questi giorni, per un punto di incontro tra le richieste del calciatore e quella del club. C’è ancora un po’ di distanza, ma la firma può arrivare a breve. Hysaj insegue il nuovo contratto da più di un anno: un prolungamento estenuante che la scorsa estate ha portato Napoli e l’albanese a un passo dall’addio) lo ha cercato la Roma con una certa insistenza. Ora la possibilità di una separazione sembra assai concreta, ma prima il Napoli potrebbe rinnovare. Ovviamente, l’emergenza Coronavirus sta facendo saltare tutti gli appuntamenti in programma, quindi difficile poter capire quando De Laurentiis affronterà di nuovo la questione. Di sicuro, sul piatto c’è già un eventuale sostituto: Davide Faraoni, terzino destro del Verona, guarda caso sempre della scuderia di Giuffredi. Fonte: Il Mattino