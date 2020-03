Gattuso attende novità su Meret, Demme e Insigne

Il Napoli quest’oggi riprenderà gli allenamenti, nell’incertezza più totale, per l’emergenza Coronavirus, in vista della sfida contro l’Hellas Verona, oppure per la sfida contro il Barcellona. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, mettono in evidenza che alla ripresa degli allenamenti, ci sarà da valutare le condizioni di Meret, Maksimovic, Demme e Insigne. L’infortunio più problematico è del portiere friulano che soffre da tempo ad un problema al fianco che lo tormenta dalla gara interna contro l’Inter. Nei prossimi giorni nuovi aggiornamenti, ma una stagione sfortunata per il giovane estremo difensore friulano.

La Redazione