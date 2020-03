Euro avversario Napoli – Piena emergenza per Setien del Barcellona

Il successo di misura del Barcellona contro la Real Sociedad per 1-0, grazie al rigore trasformato da Messi, allontana per un momento le polemiche, ma certamente il gioco ancora non soddisfa del tutto l’ambiente blaugrana. Il tecnico Setien ancora non ha del tutto convinto la squadra, senza dimenticare gli infortuni e le squalifiche. Contro il Napoli certe le assenze di Suarez, Dembele, Sergi Busquets e Vidal, mentre in forte dubbio Sergi Roberto e Arthur Melo. I prossimi giorni si sapranno le loro condizioni in vista della gara del 18 Marzo al Camp Nou per il return-match contro il Napoli.

La Redazione