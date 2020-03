Esportiu – Barcellona-Napoli a porte chiuse. Manca solo l’ufficialità

L’emergenza Coronavirus è ormai diventato un problema che non riguarda solo l’Italia o la Cina, ma anche in tutta l’Europa. Domani e giovedì si giocherà a porte chiuse le sfide Valencia-Atalanta e Inter-Getafe, tra Champions League ed Europa League. Secondo il giornale spagnolo Esportiu, anche Barcellona-Napoli, potrebbe giocarsi a porte chiuse, smentendo in un primo momento le rassicurazioni del ministro dello sport iberico Illa. Manca solo l’ufficialità e anche la sfida del Camp Nou, non potrà avere il pubblico.

La Redazione