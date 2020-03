Emergenza Coronavirus, domani assemblea di Lega, De Laurentiis non ha ancora preso una posizione

Giocare in piena emergenza sanitaria Coronavirus resta preoccupante, anche per gli organi dello sport. Il Napoli fermato questa settimana per i recuperi della 26a giornata, ritorna a prepararsi a Castel Volturno in attesa di capire se scenderà in campo venerdì a Verona. L’edizione odierna della Repubblica scrive che gli azzurri dovranno calarsi in una nuova realtà molto complessa, che potrà portare allo stop del campionato. Per domani è convocata un assemblea di Lega, il presidente De Laurentiis non sa ancora su che fronte schierarsi, rifletterà sulle varie posizioni e su quale sia la scelta giusta da fare.