Coronavirus, il Sindacato (SUGC) scrive ai colleghi circa la prevenzione

Cari colleghi,

gli uffici del Sindacato unitario giornalisti della Campania sono regolarmente aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, tuttavia in linea con le decisioni del Governo, e con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie per contenere la diffusione del Covid-19 (coronavirus), il SUGC invita, fino al 3 aprile, iscritte e iscritti, sia al sindacato che a INPGI e CASAGIT, a presentarsi personalmente negli uffici solo in casi di urgenze non risolvibili telefonicamente o via web.

Per quanto riguarda la CASAGIT non ci sono problemi imminenti, in quanto il termine della consegna delle pratiche per il rimborso, riferite al quarto trimestre del 2019, solitamente fissato al 31 marzo, è stato eccezionalmente prorogato al 30 aprile. Si consiglia, almeno limitatamente al periodo dell’emergenza, di spedire per posta le pratiche di rimborsi e di chiedere eventuali spiegazioni o chiarimenti per telefono o attraverso email. Chi vorrà consegnare le pratiche presso i nostri uffici, così come concordato con il fiduciario Enrico Scapaticci, dovrà lasciarle in segreteria in busta chiusa indicando la mail sulla quale sarà inviata la ricevuta di avvenuta consegna. Solo per questo periodo il fiduciario non sarà presente per il consueto sportello del mercoledì mattina.

Stessi motivi precauzionali riguardano le consulenze (legale, fiscale e del lavoro) che il SUGC fornisce gratuitamente agli iscritti il lunedì e il mercoledì pomeriggio (ore 15-17,30) e il venerdì mattina (11-13,30). I consulenti saranno comunque in sede per rispondere alle richieste dei colleghi via mail (segreteria@sindacatogiornalisti.it) o al telefono (08118914535).

Per ulteriore garanzia dei colleghi e dei dipendenti, gli uffici sono stati sottoposti a sanificazione e disinfezione.