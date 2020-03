Corbo: “Gattuso si è mostrato poco entusiasta per Belotti”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, parla della questione bomber per il prossimo mercato del Napoli: “Belotti sembrava l’obiettivo, si legge, ma nell’ultimo incontro con il presidente e con Giuntoli, Gattuso ha mostrato un tiepido entusiasmo per Belotti” scrive Corbo nel suo pezzo di oggi.

Su Icardi, invece, non dà speranze visti i mancati introiti della Champions che non danno la possibilità di fare nuovi tentativi per l’argentino confermando come l’erede di Milik debba ancora essere trovato.