UFFICIALE – Conte: “Non saranno permesse le manifestazioni sportive”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato i provvedimenti in merito all’emergenza Coronavirus: «Italia tutta in zona protetta: non ci saranno più singole zone rosse, ma per tutti gli spostamenti saranno possibili solo per necessità, per lavoro o per motivi sanitari. E, poi, divieto di aggregazione. Sono norme più stringenti per tutelare la salute di tutti i cittadini. La sospensione attività didattiche fino al 3 aprile. Anche per le manifestazioni sportive, anche il calcio,non saranno permesse le manifestazioni sportive. Così come le palestre. Stop a tutte le manifestazioni sportive. Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo».