Si parla di campionato 2020/21 a ventidue squadre e nessuna retrocessione

Domani è prevista e si farà la seduta straordinaria del Consiglio Federale in cui si porteranno a conoscenza le sorti del massimo campionato di calcio in Italia. Nel frattempo Repubblica ha ipotizzato diverse possibilità all’orizzonte. Da Udineseblog. Si parla anche di congelare la classifica: in questo caso nessuno scenderebbe in B, ma chi ha diritto di salire dalla cadetteria non dovrebbe essere penalizzato. Si profilerebbe così una serie A a 22 squadre per la stagione 2020/21. Per quanto riguarda lo scudetto per la stagione in corso, invece, potrebbe non essere assegnato.