CALCIO FEMMINILE – Shroffeneger l’eroe dell’Italia di Bertolini

Se l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini è in finale, oltre ai gol dei suoi attaccanti, lo deve anche al suo portiere Katja Shroffeneger. L’estremo difensore in forza quest’anno alla Florentia, ha parato sull’1-0 il rigore alla calciatrice nella Nuova Zelanda White. Non solo il tiro dal dischetto calciato a mezza altezza, ma anche sicura nelle uscite con i piedi sulle avversarie, trasmettendo sicurezza alle compagne di reparto. Il portiere dell’Italia ha preso il posto di Laura Giuliani non perfetta sulla rete del Portogallo, ora per il c.t. Bertolini una gustosa gatta da pelare in vista della finale dell’Algarve Cup mercoledì alle ore 19,45 contro la Germania.

La Redazione