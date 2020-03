Balotelli: “Dovremmo giocare per far divertire qualcuno? Riprendetevi”

BRESCIA

Lui, uno dei giocatori più social, è intervenuto sulla questione Coronavirus nella prima mattinata di ieri. L’attaccante del Brescia (impegnato stasera contro il Sassuolo nell’ultimo recupero) Mario Balotelli non ci sta e con un lungo messaggio su Instagram ha detto la sua circa il momento che sta attraversando l’Italia. «Non scrivetemi stronzate come “Voi siete protetti”, oppure “A porte chiuse non succede nulla”. Io amo il calcio più di voi, ma con la salute non si scherza. Giocare significa entrate in contatto con tante altre persone e soprattutto viaggiare. A causa del Coronavirus non posso vedere i miei figli (una dei due, Maria Pia, vive con la madre Raffaella Fico a Napoli, ndr) e non vorrei attaccare niente a mia madre. Dovremmo giocare per far divertire qualcun altro? Oppure per non far perdere soldi a qualcuno? Riprendetevi, con la salute non c’è nulla da scherzare». Come nel caso di Tommasi, anche per l’ex attaccante della Nazionale non vi sono stati commenti teneri sui social. Fonte: Il Mattino