Auriemma: “Con l’addio di Lozano, Raiola porterà un altro suo assistito”

Nell’edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma, parla di un interesse del Napoli per Giocamo Bonaventura centrocampista del Milan, seguito da Mino Raiola. Il giornalista scrive sul quotidiano: “Andrà via Lozano (solo 136’ da quando c’è Gattuso) con l’ausilio del suo agente Raiola – si legge sul quotidiano – che potrebbe portare a sua volta un profilo di grande interesse per Gattuso: Giacomo Bonaventura, che nel Milan di Ringhio era titolare inamovibile, fino a quando non si ruppe i legamenti del ginocchio. Jack ha il contratto in scadenza a giugno, ha ancora 30 anni e sarebbe quella presenza di esperienza nel prossimo centrocampo partenopeo”.