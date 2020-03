Attendendo novità dai piani alti, oggi Castelvolturno riapre

La settimana che sta per iniziare potrebbe portare novità in merito alla prosecuzione del campionato di Serie A, ma al momento si prosegue come stabilito. Ieri, per gli azzurri di casa Napoli è stato l’ ultimo giorno di riposo. Si riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castelvolturno, dopo le quarantotto ore di relax concesse da Gattuso: weekend libero e poi di corsa a lavorare in vista della trasferta di campionato in programma venerdì a Verona. In quest’ottica, tecnico e staff medico dovranno valutare le condizioni dei giocatori che venerdì, in occasione dell’ultima partitella in famiglia, hanno rimediato qualche problema: Demme (contusione al ginocchio); Insigne e Maksimovic (risentimenti muscolari). Meret, alle prese con un problema a un fianco, farà ancora personalizzato, mentre Koulibaly dovrebbe rientrare in gruppo.

CdS