Spadafora, Ministro dello Sport: “Oggi non si doveva giocare”

“Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato, ma il calcio poi riprenderà come e meglio di prima quando sarà finito tutto”, sono la dichiarazione del Ministro dello Sport Spadafora a ‘Quelli che il Calcio’. Martedì’ 10 marzo, intanto, la FIGC ha convocato un Consiglio Federale Straordinario: “Martedì aspettiamo la decisione della Lega per quello che si farà per il campionato. Bisogna rispettare le regole, perché nessuno vuole un caso di contagio anche in Serie A per poi dover prendere provvedimenti. Il ministro dello Sport non può decidere da solo. La decisione arriverà martedì? Sì, c’è questa possibilità. Il mio è un appello anche ai calciatori: è un tema delicatissimo, il mondo del calcio non può andare avanti rischiando il contagio”, ha concluso Spadafora.

gianlucadimarzio.com