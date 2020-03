Oggi il campionato di serie A non si ferma, nonostante l’allarme Coronavirus, anche se in un primo momento il ministro dello Sport Spadafora, aveva chiesto lo stop. Martedì però ci sarà un importante riunione nella sede della Federcalcio del presidente Gravina. Giorno importante, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, per decretare se il campionato andrà avanti o sarà sospeso.

