SERIE C FEMMINILE – Stop “forzato” per la capolista Pomigliano

POMIGLIANO. Per via dell’emergenza coronavirus, la sesta e la settima giornata del girone di ritorno della serie C Femminile è stata spostata a data da destinarsi, così come deciso dal CU n. 61 del 5 marzo 2020.

Quindi le ladies di patron Pipola, restano ferme per due turni, ma gli allenamenti delle granata stanno proseguendo regolarmente e a porte chiuse così come stabilito dal DPCM, e sarà così fino al 3 aprile 2020.

A parlare è il capitano Gaia Apicella che fotografa il momento particolare che si sta vivendo negli ultimi giorni: “Ci dispiace molto per questo stop forzato del campionato per due settimane perché abbiamo sempre voglia di giocare e di confermarci. Sarà però l’occasione giusta per curare i dettagli e migliorare le cose in cui ancora pecchiamo, così saremo subito pronte non appena ricomincerà il campionato”.

Sul lavoro tecnico che si sta svolgendo nelle ultime sessioni di allenamento, capitan Apicella, precisa: “Stiamo lavorando molto sugli automatismi della difesa, sulla fase di recupero palla veloce e su nuove soluzioni offensive. Sarà fondamentale in queste due settimane fare amichevoli in famiglia per non perdere il ritmo partita poiché l’intensità di gioco è la nostra grande forza. Di fatti, questa mattina siamo state impegnate, con una partitella in famiglia contro la nostra under 17. Questi sono momenti fondamentali per poter sperimentare tutti gli accorgimenti tattici e migliorare sempre di più. Non vediamo l’ora di riprendere la nostra marcia. Forza Pantere Sempre!”.

Fonte: Paola Mauro ufficio stampa Pomigliano femminile