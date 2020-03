Serie B: Entella e Juve Stabia fanno valere il fattore campo

Domenica 8 marzo ore 15:00

Entella-Ascoli 3-0 Paolucci (E) 8′, Poli (E) 13′, De Luca (E) rig. 22′

Juve Stabia-Spezia 3-1 Calò (J) 24′, Forte (J) 50′, M. Ricci (S) rig. 57′, Bifulco (J) 73′

Entella-Ascoli. Il match si sblocca all’8′ con Paolucci che parte in contropiede e arrivato al limite calcia sotto al sette. Passano 5 minuti e i liguri raddoppiano le marcature col tap-in di Poli sugli sviluppi di un corner. L’Entella domina il match e al 22′ arriva il tris biancazzurro col calcio di rigore trasformato da Giuseppe De Luca. Nel finale di tempo Trotta calcia a giro ma Contini si dimostra provvidenziale chiudendo primi 45 minuti sul 3-0. Nella ripresa Scamacca si libera sulla destra e crossa per Trotta che dall’interno dell’area piccola spreca calciando sul fondo. Al 78′ Schenetti controlla la sfera e lascia partire una rasoiata neutralizzata dall’ottimo Leali. Nel finale non arriva la reazione ascolana così al triplice fischio l’Entella conquista la vittoria.

Juve Stabia-Spezia. La prima occasione arriva al 10′ con Gyasi in leggero ritardo nell’area piccola sul cross di Federico Ricci. Al 21′ Giacomo Ricci calcia a fil di palo ma Scuffet in volo respinge. Passano 2 minuti e i campani sbloccano i punteggio col perfetto calcio di punizione di Calò che supera la barriera per l’1-0. Nel finale di tempo Forte si libera al tiro dal limite e lascia partire un siluro che centra in pieno la traversa chiudendo la prima frazione sull’1-0. Nella seconda frazione arriva il raddoppio della Juve Stabia ancora su punizione ma stavolta con Forte che trafigge Scuffet. Al 55′ il direttore id gara assegna un calcio id rigore allo Spezia che lo specialista Ricci trasforma spiazzando Provedel. Al 73′ arriva il tris campano con Bifulco che da due passi appoggia in rete sfruttando l’assist di Canotto. Nel finale lo Spezia non riesce a rientrare in partita così al triplice fischio i campani si aggiudicano la contesa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 66-Crotone 49-Frosinone 47-Pordenone 45-Spezia 44–Cittadella 43-Salernitana 42-Empoli 40-Chievo 38-Entella 38–Pisa 36-Perugia 36-Juve Stabia 36-Pescara 35-Ascoli 32*-Venezia 32-Cremonese 30*-Trapani 25-Cosenza 24-Livorno 18

*Una gara da recuperare