Serie A – Juventus-Inter al 45′: Squadre ferme sullo 0-0

Domenica 8 marzo ore 20:45

Juventus-Inter 0-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Rnaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Rabiot, Bernardeschi, Dybala. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Biraghi, Godìn, D’Ambrosio, Gagliardini, Valero, Eriksen, Esposito, Sanchez. Allenatore: Conte.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 0′.

Primo tempo. La prima occasione arriva all’8′ col colpo di testa perentorio di De Ligt respinto di pugno da Handanovic, al 15′ ancora Juve al tiro col missile di Matuidi respinto in volo dall’estremo difensore nerazzurro. Al 27′ De Ligt svetta più in alto di tutti ma l’incornata dell’olandese termina alto non di molto, al 36′ sulla sponda di Lautaro Martinez calcia dal limite Brozovic ma Szczesny in tuffo respinge. Nel finale di tempo il derby d’Italia non si sblocca così al duplice fischio di Guida si va a riposo senza reti.