SERIE A – Parma-Spal, formazioni ufficiali. Gervinho contro Petagna

Quest’oggi alle ore 12,30, presso lo stadio “Tardini” a porte chiuse, si giocherà il match di recupero valevole per la giornata 26 tra il Parma e la Spal. Per i ducali di D’Aversa l’occasione di recuperare punti per la zona Europa League, mentre per i ragazzi di Di Biagio servono punti per la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali.

Parma (4-3-3) Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All D’Aversa

SPAL (4-3-1-2) Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Murgia; Valoti; Fares, Petagna. All. Di Biagio

La Redazione