Serie A/ Parma-Spal 0-1: Petagna espugna un anonimo Tardini!

Il secondo tempo tra Parma e Spal siapre come il primo cioè con le 2 squadre in fase di studio. La prima occasione capita sui piedi di Valoti, chhe smorza però il tiro. Al 60esimo i gioctori della Spal richiedono uncalcio di rigore, Pairetto va al VAR, ma non concede il penalty. Al 63esimo, il Parma vicinissimo al vantaggio con Gervinho che dopo un rimpallo si trova con la porta spalancata ma sbaglia clamorosamente. Al 66esimo fallo di Bruno Alves su Valoti in area; Pairetto dopo check VAR di 2 minuti concede il penalty. Dal dischetto l’attaccante di proprietà del Napoli, Petagna non sbaglia e porta in vantaggio la Spal. Al 76esimo si vede il Parma con un tiro dal limite di Kulusevski finito ampiamente largo. Dopo 7 minuti di recupero termina il match, che vede la Spal conquistare 3 punti d’oro per la salvezza; al contrario, brutta sconfitta per il Parma che ora si allontana dalla zona Eropa

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian ( 88’Siligardi ) , Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman ( 73′ Caprari ) , Kurtic; Kulusevski ( 82′ Karamoh ), Cornelius, Gervinho.

SPAL (4-5-1): E. Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca ( 34′ Felipe ) ; Valoti, Valdifiori, Missiroli, Murgia ( 89′ Tunjov ), Fares ( 63′ Sala) ; Petagna.

Ammonizioni: 41′ Felipe (S), 61′ Brugman (P), 94′ all. Di Biagio (S), 95′ Gagliolo (P)

Marcatori: 70′ pen. Petagna (S)