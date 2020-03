Serie A/ Le gare delle 15 – La Samp rimonta il Verona. Colpo esterno del Genoa sul Milan.

SAMPDORIA-HELLAS VERONA

A Genova la Samp ritorna a giocare, seppur senza il proprio pubblico, contro la sorpresa Verona. Gli scaligeri partono forte con Di Carmine che sfiora il gol, ma Audero è bravo a respingere. Al 30′ è ancora il portiete blucerchiato a salvare i suoi uomini su un tiro ravvicinato di Amrabat. Due minuti più tardi l’Hellas sblocca la gara con Zaccagni che accoglie un cross di Lazovic sulla sinistra e fa 0-1. Nella ripresa la Samp sfiora il gol su un calcio piazzato, ma è bravo Silvestri a bloccarla senza problemi. I padroni di casa dopo tante occasione sprecate nella ripresa, al 77′ trovano il gol del pari con Quagliarella su cross di Depaoli e fa 1-1. All’85 la Samp ribalta la gara ancora con Quagliarella che su convalida del VAR batte di potenza e segna il 2-1. Tre punti importanti per la Sampdoria che risale dalle zone basse in classifica.

TABELLINO

SAMPDORIA(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira(61’Linetty), Jankto; Quagliarella(90’Thorsby), Gabbiadini(61’Bonazzoli). All.: Ranieri.

A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Linetty, Barreto, Bonazzoli, Colley, La Gumina, Thorsby, Maroni, Leris.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Dawidowicz; Adjapong, Amrabat(88’Salcedo), Pessina, Lazovic; Verre(72’Badu), Zaccagni; Di Carmine(79’Pazzini). All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Badu, Stepinski, Pazzini, Eysseric, Bocchetti, Lucas, Dimarco, Kumbulla, Salcedo, Empereur.

STADIO: Luigi Ferraris, Genova.

ARBITRI: Valeri di Roma, Costanzo-Villa, IV: Massimi, VAR: Banti, AVAR: Ranghetti.



RETI: 32’Zaccagni(V), 77′ e 85′ Quagliarella rig.(S),

NOTE: Ammoniti Vieira(S), Di Carmine(V),Tonelli(S), Badu(V), Jankto(S), Dawidowicz(V), Linetty(S).

MILAN-GENOA

Nel silenzio di San Siro il Milan affronta il Genoa, e la strada parte subito in salita.

Al 7′ il grifone è avanti 1-0 con Goran Pandev che servito da Sanabria in area di rigore batte Begovic. Il Milan reagisce ma sbatte su Perin, che para prima un colpo di testa di Ibrahimovic, e poco dopo su assist dello svedese par una conclusione di Calhanoglu. Verso la fine del primo tempo al 41′ Biraschi crossa in mezzo, trova Schone che di tacco libera Cassata che raddoppia, 0-2. Nel secondo tempo il Genoa difende il doppio vantaggio e non concede molte occasioni. Al 77′ Ibrahimović accorcia la gara su una deviazione di Soumaro, batte Perin e sigla 1-2. Poco dopo è lo stesso Zlatan a sfiorare il pari, con un colpo di testa, ma non impatta bene. Il Genoa conquista tre punti fondamentali per la lotta retrocessione. Il Milan frena i propri obbiettivi europei.

TABELLINO

MILAN(4-2-3-1): Begovic; Conti(90’Calabria), Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu(56’Bonaventura), Rebic(57’Leao); Ibrahimovic. All.: Pioli.

A disposizione: Soncin, Donnarumma A., Calabria, Bonaventura, Leao, Biglia, Musacchio, Paqueta, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini.

GENOA (3-4-2-1): Perin; Soumaro, Romero, Masiello; Biraschi, Behrami(63’Jagiello), Schone(57’Sturaro), Cassata, Criscito; Sanabria, Pandev(79’Pinamonti). All.: Nicola.

A disposizione: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Sturaro, Favilli, Ankersen, Pinamonti.

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Doveri di Volterra, Lo Cicero-Galetto, IV: Pasqua, VAR: Irrati, AVAR: Cecconi.

RETI: 7’Pandev(G), 41′ Cassata(G), 77’Ibrahimovic(M),

NOTE: Ammoniti

A cura di Antonio Bisesti.