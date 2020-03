Serie A – Juventus-Inter: Dybala riporta la Vecchia Signora in vetta

Domenica 8 marzo ore 20:45

Juventus-Inter 2-0 Ramsey (J) 54′, Dybala (J) 67′

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (De Sciglio 77′), Ramsey, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa (Dybala 59′), Higuain (Bernardeschi 80′), Rnaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Rabiot, Bernardeschi, Dybala. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva (Gagliardini 74′), Vecino, Brozovic, Barella (Eriksen 59′), Young, Martinez, Lukaku (Sanchez 77′). A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Biraghi, Godìn, D’Ambrosio, Gagliardini, Valero, Eriksen, Esposito, Sanchez. Allenatore: Conte.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Skriniar (I) 63′, Vecino (I) 71′, Brozovic (I) 79′, Ronaldo (J) 87′.

Espulso: Padelli (I) 79′.

Note: recupero p.t. 0′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La prima occasione arriva all’8′ col colpo di testa perentorio di De Ligt respinto di pugno da Handanovic, al 15′ ancora Juve al tiro col missile di Matuidi respinto in volo dall’estremo difensore nerazzurro. Al 27′ De Ligt svetta più in alto di tutti ma l’incornata dell’olandese termina alto non di molto, al 36′ sulla sponda di Lautaro Martinez calcia dal limite Brozovic ma Szczesny in tuffo respinge. Nel finale di tempo il derby d’Italia non si sblocca così al duplice fischio di Guida si va a riposo senza reti.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il vantaggio juventino con l’ex Arsenal Ramsey che dal centro dell’area sfrutta l’assist di Ronaldo, al 59′ Conte e Sarri fanno entrare Eriksen e Dybala. Al 67′ proprio la Joya raddoppia le marcature per i bianconeri con un bellissimo esterno sinistro a fil di palo dopo aver dribblato due avversari, al 79′ De Sciglio perde palla su Eriksen che di prima intenzione calcia impegnando Szczesny. Nel finale non arriva la reazione della truppa di Conte così al triplice fischio Sarri si riporta in vetta alla Serie A.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Juventus 63-Lazio 62-Inter 54*-Atalanta 48*-Roma 45-Napoli 39-Milan 36-Verona 35*-Parma 35*-Bologna 34-Cagliari 32*-Fiorentina 30-Sassuolo 29*-Udinese 28-Torino 27*-Sampdoria 26*-Genoa 25-Lecce 25-SPAL 18-Brescia 16

*Una gara da recuperare