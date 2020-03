Serie A – Formazioni Ufficiali Juve-Inter: Eriksen e Dybala in panchina

Dopo un’attesa quasi infinita all’Allianz Stadium andrà in scena il Derby d’Italia. La Juve cerca la vittoria per riportarsi in vetta alla Serie A. Mentre l’ex bianconero Conte proverà ad accorciare sulla Vecchia Signora e sulla Lazio. A sorpresa Dybala parte dalla panchina così come Eriksen.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Rnaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Rabiot, Bernardeschi, Dybala. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Biraghi, Godìn, D’Ambrosio, Gagliardini, Valero, Eriksen, Esposito, Sanchez. Allenatore: Conte.

Arbitro: Guida.