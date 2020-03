Serie A – I primi tempi delle 15.00: due successi esterni

Serie A – Sampdoria/Verona e Milan/Genoa sono le due gare che in questa strana giornata di calcio vanno in scena alle 15.00. Tra recuperi e ritardi a Genova e Milano si scende in campo in campi surreali, ma si gioca. Al termine della prima frazione di gioco gli uomini di Juric sono in vantaggio a Marassi, grazie ad una rete di Zaccagni al 32′, così come sono avanti i rossoblu genoani in quel di Milano con una rete di Pandev al 7′ e di Cassata al 41′.

Sampdoria – Verona 0-1 (32′ Zaccagni)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; DePaoli, Vieira Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric

Milan – Genoa 0-2 (7′ Pandev, 41′ Cassata)

MILAN (4-4-1-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola