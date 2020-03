RINNOVO – Callejon sempre più vicino al Valencia

Mentre per Mertens la situazione è ormai cristallizzata verso il rinnovo fino al 2022 con adeguamento di ingaggio e bonus vari, quella di Josè Callejon invece si va verso un addio tra le parti. L’offerta del club azzurro, secondo il Corriere dello Sport, non convince lo spagnolo e il suo agente Quillon. In futuro ci saranno altri aggiornamenti, ma alla fine il Valencia potrebbe essere la destinazione del buon Calletti. Complicato anche il rinnovo di Allan, reduce anche da un periodo non semplice anche sul campo, dove da tempo non gioca da titolare.

La Redazione