RINNOVI – Aggiornamenti su Fabian Ruiz e Zielinski

Il Napoli è diviso tra campo, dove domani riprenderanno gli allenamenti, ma anche di calciomercato, dove i temi non mancano. Ad esempio il concetto dei rinnovi è davvero delicato, oltre che non semplice da risolvere. Su Mertens, De Laurentiis si è mosso in prima persona e in linea di massima hanno risolto il tutto, dove manca solo l’ufficialità. I prossimi temi da trattare sono Fabian Ruiz e Zielinski. Sul centrocampista spagnolo, come riporta il CdS, c’è da dire che è sempre nella lista di Real Madrid e Barcellona, ma il Napoli vuole confermarlo. Il nodo è la clausola che in un primo momento doveva essere di 180 milioni, ora oscilla tra i 70 e i 90 milioni. Mentre per quanto riguarda il polacco la clausola di 100 milioni, ma non convince l’entoutage del giocatore, però l’obiettivo è blindare quanto prima Zielinski.

La Redazione