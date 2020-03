Gli obiettivi estivi del Napoli di Gattuso: Non solo Belotti in lista

Resta sempre un’opzione molto concreta quella che porta ad Andrea Belotti. Il percorso al Torino del Gallo è virtualmente concluso e Gattuso non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente le doti dell’attaccante. Ed Andrea Petagna potrebbe essere la contropartita tecnica fondamentale per l’esito della trattativa. Sempre in attacco, con le posizioni in bilico di Callejon e Lozano (con il Napoli che vorrebbe, comunque, provare a valorizzare l’investimento fatto per il messicano), il nome di Jeremie Boga del Sassuolo resta il primo della lista per il ruolo di esterno offensivo. Fonte: Il Mattino