Il PSG su Koulibaly: Il sostituto di KK potrebbe venire da Firenze

In difesa, il pressing del Psg su Koulibaly dovrebbe trovare il suo epilogo con la cessione del centrale. De Laurentiis non chiederà più 100 milioni, ma una cifra vicina agli 80 metterà fine alla lunga esperienza del senegalese in azzurro. C’è già un gentlemen’s agreement tra il patron azzurro ed il difensore per non opporsi a richieste importanti: il Psg sta cercando un centrale di estrazione francese che sostituisca anche Thiago Silva e Koulibaly è il primo della lista del tecnico Tuchel.

In sostituzione di KK

Tra i nomi già monitorati dallo scouting partenopeo c’è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, che piace per fisicità ed anche per anagrafe (classe 97): valutazione vicina ai 35 milioni.