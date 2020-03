Il Napoli parte sempre dal basso, come vuole il suo allenatore

IL PALLEGGIO

Il palleggio sta funzionando. Gattuso chiede che venga fatto sempre dal basso, cominciando dal portiere (compito che Ospina svolge molto bene) e che il pallone non venga mai rinviato frettolosamente lontano dai difensori anche con la pressione degli avversari.

Così, infatti, si riesce a creare la superiorità numerica in costruzione e si guadagna la profondità per le verticalizzazioni sugli attaccanti. Un tipo di lavoro che Ringhio sta facendo svolgere con continuità agli azzurri sia in allenamento che in partita. E ora si vedono i frutti perché il Napoli ha automatizzato questo meccanismo anche contro squadre di primissimo livello.

L’allenatore proseguirà su questa strada in questi ultimi tre mesi: gli azzurri andranno avanti con questo tipo di mentalità su tutti i fronti, nella corsa europea in campionato, nel ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona e in quello della semifinale di ritorno di coppa Italia con l’Inter. Fonte: Il Mattino